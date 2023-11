Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag billiger

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 9,33 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 9,33 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 9,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.064.827 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 62,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 31,38 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,34 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 7.506,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,214 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

