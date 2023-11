Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagvormittag fester

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 9,69 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 9,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 9,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 281.379 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 155,98 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Mit einem Kursverlust von 33,95 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,34 EUR an.

Am 07.08.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.506,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -4,214 EUR ausweisen wird.

