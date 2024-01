Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 12,23 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 12,23 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 12,19 EUR. Mit einem Wert von 12,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.309.264 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 102,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,63 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,27 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 8.521,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9.180,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,219 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

