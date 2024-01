Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,25 EUR an der Tafel.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 12,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,39 EUR an. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,20 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 233.407 Siemens Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 102,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 47,72 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 18,27 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8.521,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.180,00 EUR umgesetzt worden.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Siemens Energy die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,219 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

