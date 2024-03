Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 13,93 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 13,93 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 13,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 111.475 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,10 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 54,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,88 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.649,00 EUR im Vergleich zu 7.064,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,172 EUR in den Büchern stehen haben wird.

