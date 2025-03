Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 52,40 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 52,40 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,70 EUR aus. Bei 52,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.097.895 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 64,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2025). Gewinne von 23,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,86 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 73,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,86 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,65 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

