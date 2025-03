Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 52,28 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 52,28 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 53,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.779.871 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,49 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2024 bei 13,86 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 73,49 Prozent Luft nach unten.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,063 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,86 EUR.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von 1,79 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 vorlegen. Am 13.05.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Siemens Energy-Aktie.

