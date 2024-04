Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag im Minus

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 17,67 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 17,67 EUR. Bei 17,46 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 17,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.299.531 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,045 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 19,93 EUR.

Am 07.02.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.649,00 EUR im Vergleich zu 7.064,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens Energy die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,144 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

