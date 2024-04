Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 17,62 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 17,62 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 17,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 308.652 Siemens Energy-Aktien.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 28,98 Prozent niedriger. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 175,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,045 EUR je Siemens Energy-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 19,93 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,144 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Schwacher Handel: DAX verbucht nachmittags Verluste

Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Siemens Energy-Aktie