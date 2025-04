Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Freitagvormittag zu

Siemens Energy im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 53,76 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 53,76 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 54,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,30 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 74.848 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2025 bei 64,56 EUR. 20,09 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 16,53 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 69,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,75 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 12.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,735 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie in Grün: Deutsche Bank AG vergibt Buy

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße