Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 85,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15:53 Uhr 2,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 85,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 986.657 Siemens Energy-Aktien.

Am 04.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 89,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 4,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 22,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 74,10 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,125 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent auf 9,96 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Siemens Energy-Aktie etwas tiefer: Bund-Garantie abgelöst

Siemens Energy-Aktie fester: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy