Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Dienstagmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 15,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 15,32 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,37 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,28 EUR. Zuletzt wechselten 585.928 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 21,74 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 15.05.2023. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.028,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.582,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -1,166 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

Siemens Energy-Aktie in Rot: Task-Force und Sonderausschuss sollen wohl bei anhaltenden Problemen helfen

Juni 2023: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Energy-Aktie