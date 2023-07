Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 15,28 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 15,28 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.152.144 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 62,42 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 21,74 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.028,00 EUR gegenüber 6.582,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -1,166 EUR ausweisen wird.

