Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Montagmittag zu

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 12,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 12,40 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 12,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 515.461 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 100,16 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 10,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 17,31 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,38 EUR.

Am 07.08.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,42 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 7.506,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.279,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR einfahren.

