Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 94,36 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 94,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 94,00 EUR. Bei 95,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 108.157 Aktien.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 25,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,43 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,441 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,81 EUR.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

