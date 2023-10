Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 12,17 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 12,17 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,19 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 574.350 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 103,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,03 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.279,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 15.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -4,161 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

