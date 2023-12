Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag im Minus

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 11,06 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,7 Prozent auf 11,06 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 11,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 847.620 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 55,42 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit Abgaben von 42,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,67 EUR angegeben.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 8.521,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 9.180,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Siemens Energy die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,201 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

