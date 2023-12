Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 10,97 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 10,97 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 10,74 EUR. Bei 11,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.100.341 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 126,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 71,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,67 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Energy am 07.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,201 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

