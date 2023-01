Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Plus

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 18,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 18,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 657.117 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,10 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 19,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 81,90 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,52 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 16.11.2022 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Siemens Energy am 07.02.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,531 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

