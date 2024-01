Notierung im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Plus

12.01.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 12,36 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 12,36 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 12,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.250.556 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 100,73 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 48,20 Prozent wieder erreichen. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 18,27 EUR. Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,18 Prozent verringert. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 05.02.2025. Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,219 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich fester DAX aktuell: DAX mittags im Aufwind LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

