Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy springt am Nachmittag hoch

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 12,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 12,62 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,62 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.727.105 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,67 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 97,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,27 EUR.

Am 15.11.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.521,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,219 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich fester

DAX aktuell: DAX mittags im Aufwind

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus