Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag gefragt

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 12,24 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 12,24 EUR. Bei 12,27 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 46.222 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 50,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,27 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.180,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.521,00 EUR.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,219 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

