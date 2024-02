Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 14,48 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 14,48 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.209.740 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 71,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Mit einem Kursverlust von 55,77 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,042 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,08 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.649,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen. Am 07.05.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,355 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

