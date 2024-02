Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Montagvormittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 14,27 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 14,27 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 14,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 298.976 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 73,92 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 55,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,042 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,98 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,355 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

