Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Mittwochmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 58,52 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 58,52 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 58,58 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.362.806 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 60,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 3,21 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,07 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,67 Prozent.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,077 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,25 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 13.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,65 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,803 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Ausblick: Siemens Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Dienstagnachmittag