Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 59,28 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 59,28 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 59,74 EUR zu. Bei 57,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.412.416 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2025 bei 60,40 EUR. Gewinne von 1,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,07 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 77,96 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,077 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 13.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,803 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Ausblick: Siemens Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

Aufschläge in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Dienstagnachmittag