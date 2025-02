Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Vormittag

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 56,06 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 56,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 56,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 206.882 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 7,74 Prozent wieder erreichen. Am 20.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,077 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,25 EUR.

Am 13.11.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Siemens Energy die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,803 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

