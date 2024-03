Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 14,27 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 14,27 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 204.244 Siemens Energy-Aktien.

Am 31.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 73,86 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2024. In Sachen EPS wurden 1,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,172 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

