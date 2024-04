Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy macht am Freitagmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 17,82 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 17,82 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 18,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 17,67 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.443.329 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 39,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 64,06 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,045 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 19,93 EUR.

Am 07.02.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.649,00 EUR – ein Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.064,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,144 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens-Energy-Aktie schwächer: Siemens-Gamesa-Windrad hat riesiges Rotorblatt verloren

Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittag

Börse Frankfurt in Rot: DAX schwächer