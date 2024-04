Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 17,72 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 17,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 18,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.700.277 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 40,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,87 Prozent.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,045 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,43 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 EUR gegenüber -0,60 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,28 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,144 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

