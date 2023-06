Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 23,99 EUR. Mit einem Wert von 23,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.702 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 3,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 57,13 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 27,09 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 15.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8.028,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.582,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Am 05.08.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -0,092 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

