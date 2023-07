Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 15,58 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 15,58 EUR. Bei 15,67 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 15,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.666.297 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 59,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (10,25 EUR). Abschläge von 34,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 22,36 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 15.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,25 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.028,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.582,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.08.2024.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,166 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

