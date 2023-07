Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag seitwärts

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,28 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,28 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,35 EUR an. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 15,27 EUR. Bei 15,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.628 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 62,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 32,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,74 EUR aus.

Am 15.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.028,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.582,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Energy am 07.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,166 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

