Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 2,2 Prozent auf 16,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 16,13 EUR. Mit einem Wert von 16,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 757.053 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,72 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,36 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 21,26 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,57 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 15.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie schließt tiefer: Siemens Energy will trotz hoher Verluste die operativen Jahresziele schaffen

Siemens Energy-Aktie im Plus: Schröder macht Siemens Energy verantwortlich für fehlende Gas-Turbine

Siemens Gamesa-Aktie leichter: Rund 2.500 Stellen anscheinend auf der Kippe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG