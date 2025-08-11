Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 100,30 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 101,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78.945 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 104,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,54 Prozent. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 76,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,375 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,81 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,75 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Nordex-Aktie mit Kursrally - höchster Stand seit Frühjahr 2021

Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie