So entwickelt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gesucht

12.09.25 09:28 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 94,92 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 94,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 95,10 EUR. Bei 94,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.437 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 104,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 9,47 Prozent niedriger. Bei 25,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 72,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,81 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,53 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

