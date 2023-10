Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Donnerstagmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 12,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 12,40 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 12,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 485.327 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 100,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 21,03 EUR angegeben.

Am 07.08.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.506,00 EUR gegenüber 7.279,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 15.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -4,161 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

DAX aktuell: Schlussendlich Gewinne im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu