Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,23 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 12,23 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,25 EUR aus. Bei 12,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.684 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 50,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 16,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,03 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,54 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.506,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,161 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

