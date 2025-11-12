DAX24.346 +1,1%Est505.788 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,62 -0,8%Gold4.128 ±0,0%
So bewegt sich Siemens Energy

Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag ins Minus

12.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 107,10 EUR nach.

Aktien
Aktien
Siemens Energy AG
106,70 EUR -1,10 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 107,10 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 106,70 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,10 EUR. Zuletzt wechselten 356.314 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 12.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 63,86 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,512 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,28 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,75 Mrd. EUR gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 10.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
