Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 106,85 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 106,85 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 106,60 EUR. Bei 108,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 805.297 Aktien.

Am 03.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,95 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,71 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 63,77 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,512 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,28 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ein EPS von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 14.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

