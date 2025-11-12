DAX24.373 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,60 -0,9%Gold4.124 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittwochvormittag fester

12.11.25 09:22 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 108,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
107,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 108,30 EUR. Bei 108,30 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,10 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.440 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 113,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 12.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 38,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 64,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,512 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 95,28 EUR.

Am 06.08.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 10.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

