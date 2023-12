Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Siemens Energy

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 10,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 10,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 10,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 793.516 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 129,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 40,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 15.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 9.180,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,201 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

"Saubere Energien"-Aktien tauchten in den letzten Monaten ab: Das sind die Gründe

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus