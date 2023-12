Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 10,78 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 10,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,74 EUR aus. Bei 11,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.642.091 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 130,15 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 40,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 8.521,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 9.180,00 EUR umsetzen können.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.02.2025 dürfte Siemens Energy die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,201 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

