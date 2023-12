Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag nahezu unbewegt

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 11,10 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Energy-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 11,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 11,24 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 11,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 151.831 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 55,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 42,30 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 15.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 0,36 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8.521,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.180,00 EUR umgesetzt worden.

Am 07.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.02.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,201 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

