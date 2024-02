Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 14,43 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 14,43 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,33 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,40 EUR. Zuletzt wechselten 140.143 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 55,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,042 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,08 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 7.649,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.064,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,306 EUR je Aktie aus.

