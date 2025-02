Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 61,58 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 61,58 EUR nach oben. Bei 61,98 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 61,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.197.792 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,65 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.02.2024 auf bis zu 13,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 371,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,077 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 49,13 EUR.

Am 13.11.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR gegenüber 1,79 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,803 EUR je Siemens Energy-Aktie.

