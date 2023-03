Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Montagmittag

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 18,99 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 18,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,85 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 910.417 Aktien.

Bei 22,01 EUR erreichte der Titel am 14.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 85,27 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 24,48 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 7.064,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,162 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG