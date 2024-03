Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 14,14 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 14,14 EUR. Die Siemens Energy-Aktie sank bis auf 14,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,19 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 44.486 Aktien.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 75,52 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.02.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,78 EUR gegenüber -0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.649,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.064,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Siemens Energy dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,172 EUR im Jahr 2024 aus.

