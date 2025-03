Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 56,74 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 56,74 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 55,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.163.153 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,78 Prozent hinzugewinnen. Am 13.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,57 Prozent.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,86 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 12.02.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,835 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie nach Großauftrag im Aufwind

Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX