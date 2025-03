Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 56,40 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 56,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 55,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.897.488 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,56 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2025. Gewinne von 14,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,86 EUR fiel das Papier am 13.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,86 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 12.02.2025. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,94 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,835 EUR im Jahr 2025 aus.

